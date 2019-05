Caso De Rossi: spuntano gli audio whatsapp con i particolari dell’incontro con la società

Continua a tenere banco a Roma la vicenda legata al caso De Rossi che a fine stagione lascerà la squadra giallorossa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sono spuntati anche gli audio del calciatore stesso che racconta nei particolari l’incontro con la società.

In questi audio De Rossi spiega come la Roma lo abbia convocato lunedì dopo mesi di silenzio e gli abbia comunicato la scelta di non rinnovargli il contratto. Nei file audio, inoltre, De Rossi si dice disponibile anche ad accettare un contratto a gettoni di presenza. Questa ipotesi, però, sembrerebbe esser stata prima rifiutata e poi successivamente accettata dalla società. Gli audio non spiegano, però, perché il calciatore non abbia accettato la nuova proposta.

