Sky, Allegri: “L’espulsione di Meret c’è. Scudetto? Abbiamo un vantaggio importante”

Massimilano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match contro il Napoli.

“Avrei dovuto togliere Pjanic dopo l’ammonizione, era molto a rischio è purtroppo ha toccato il pallone con il braccio. Loro sono cresciuti, abbiamo subito anche un rigore, che Insigne ha sbagliato e lì la partita si è chiusa. L’espulsione di Meret? Da regolamento, l’espulsione c’è. L’arbitro ha diretto bene la gara, è stato bravo in tutti gli episodi. Siamo stati un po’ imprecisi all’inizio, poi quando abbiamo iniziato a giocare siamo riusciti a fare due gol.

Scudetto? Abbiamo un vantaggio molto importante, ma per la matematica bisogna aspettare. Ora pensiamo a battere l’Udinese e prepararci al meglio per l’Atletico. Il futuro? Parlerò con il presidente non appena vorrà e ne discuteremo, io sarei molto felice di restare alla Juve, ma le cose si fanno in due e devo confrontarmi con la dirigenza.

Con l’Atletico ci vorranno lucidità, pazienza e freddezza, servirà una partita di grande intensità. Bernardeschi ha fatto una gran partita dal punto di vista della quantità, ma ha sbagliato troppi passaggi per uno con la sua qualità. Stasera abbiamo saputo soffrire, ma dobbiamo fare meglio, quando loro sono tornati in partita noi siamo stati un po’ piatti”.

