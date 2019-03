Sky, Ancelotti: “Meret? Episodio controverso. Insigne è il nostro rigorista”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara casalinga contro la Juventus.

“Meret? Episodio controverso, di sicuro non c’è alcun tocco, poi bisogna vedere altre cose. Non credo ci sia un tentativo di colpire Ronaldo da parte di Meret. Credo andasse rivisto al Var, ci sono parecchie considerazioni da fare. Non è detto che Cristiano riuscisse a tornare sul pallone e c’era anche Allan che poteva intervenire. Episodio che cambia la partita, perché ci siamo ritrovati sotto 2-0. Abbiamo sbagliato solo in due occasioni, il posizionamento della barriera e sul calcio d’angolo. Zielinski non ha saltato e la palla è passata sopra la sua testa. È il destino perché in barriera avrebbe dovuto esserci Milik.

Se mi sono pentito del cambio? Queste sono decisioni complicate, perché hai una frazione di secondo per scegliere e al momento eravamo sullo 0-0, quindi ho reputato che si potesse giocare con due blocchi di quattro e Insigne in avanti. Non abbiamo rimpianti, la Juve ha avuto un ruolino di marcia straordinario, annacquando quanto di buono siamo riusciti a fare. C’è molta fiducia per l’immediato futuro e gli impegni che avremo e anche a lungo termine. Siamo stati superiori in 10 contro 10, vuol dire che la squadra ha tanta qualità e tanta forza.

In quanto tempo si potrà vincere con il Napoli? Stiamo facendo bene perché abbiamo vinto molte partite, abbiamo inserito giocatori nuovi, cambiato tanto. La Juventus ha tantissime individualità, grande organizzazione e tanto temperamento, noi dobbiamo più fidarci del gioco e dell’intensità visti nella gara di stasera.

Insigne era il rigorista designato, anche contro il PSG si era presentato lui dal dischetto. A Udine aveva calciato Mertens, proprio perché Lorenzo era assente. Koulibaly in area di rigore? Ci ho pensato solo all’ultimo, perché eravamo già molto scoperti, giocavamo con tre difensori che a mio parere sono stati molto bravi”.

