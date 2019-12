Sky – Amrabat-Rrahmani, operazioni slegate per il Napoli

Sky Sport riporta le ultime sulle due operazioni di mercato per giugno del Napoli, quelle legate a Sofyan Amrabat e Rrahmani del Verona.

A quanto pare le due operazioni sono slegate, secondo quanto riporta Sky Sport. L’accordo economico con il difensore già c’è, mentre manca quello con il centrocampista; le due operazioni, complessivamente, dovrebbero avere un costo di 30 milioni.

I due sarebbero acquistati a gennaio per poi approdare al Napoli a giugno. Ciò che emerge di nuovo è che, anche se l’accordo con Amrabat non si raggiunga, il Napoli andrebbe comunque a chiudere per Rrahmani.

