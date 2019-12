GdS – Napoli ed il mercato, il primo rinforzo può arrivare dal Milan

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del mercato di gennaio per il Napoli; il primo rinforzo potrebbe arrivare dal Milan.

Con gli impegni di gennaio che potrebbero arrivare a 5-6 partite in 21-24 giorni per il Napoli, si parla di innesti il prima possibile per la squadra. Un primo rinforzo può arrivare dalla Serie A, scrive la Gazzetta dello Sport, ed in particolare dal Milan.

Il nome è quello di Ricardo Rodriguez, il terzino sinistro rossonero, oltre a quello di Lucas Torreira. Il ds Giuntoli è chiamato a fare il prima possibile, visti gli impegni che ci saranno e con il Napoli chiamato a risalire in classifica ed iniziare bene il cammino in Coppa Italia.

Comments

comments