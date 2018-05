Sky, Capello: “Ancelotti porterà un salto di qualità al Napoli”

Fabio Capello, presente oggi all’evento Football Leader, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato del Real Madrid e di Carlo Ancelotti.

“Il Real è la squadra nettamente più forte d’Europa e del mondo, ha giocatori eccellenti ed una società con mentalità vincente. La loro è una routine vincente, che non ti permette distrazioni. Se quest’anno non avessero vinto la Champions ci sarebbe stata una rivoluzione. Un Real senza Cristiano? Per sostituirlo deve trovare un altro giocatore con gli stessi numeri, che sono impressionanti. Ha cambiato ruolo, è diventato centravanti e per me è il più forte al mondo. Sostituirlo non sarà facile. Non ne vedo un altro come lui in Europa”.

Ancelotti al Napoli? Mi ha sorpreso la rapidità di De Laurentiis, che vedendo le titubanze di Sarri è andato subito da Carlo, che ha prontamente accettato. Ha avuto garanzie dal presidente sugli acquisti. Con lui il Napoli può fare ancora un salto di qualità ed avvicinarsi alla Juventus. Quando arrivi in una squadra bisogna capire quali sono i punti di forza e di debolezza, anche sul piano del gioco. Ancelotti ha questa esperienza. Io ho sostituito Sacchi, Zeman… E ho trovato la chiave per vincere. Così anche Ancelotti, che fa esprimere un calcio piacevole facendo vincere le sue squadre”.

Comments

comments