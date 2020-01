Sky – C’è anche Lobotka, oggi ci dovrebbe essere il sì del Celta

Gianluca Di Marzio riporta che nella giornata di oggi ci dovrebbe essere anche il sì del Celta Vigo al trasferimento di Lobotka al Napoli.

Doppio colpo in poche ore, per il Napoli. L’aumento dell’offerta da parte del club azzurro, arrivata a 21 milioni più 4 di bonus, spinge il Celta Vigo a dare il via libera al trasferimento di Lobotka al Napoli; via libera che potrebbe arrivare già in questa giornata.

Da definire, a quanto pare, rimangono solo i termini di pagamento dato che il club spagnolo ha trovato anche il sostituto: Rodriguez. A riportare il tutto è Gianluca Di Marzio.

Comments

comments