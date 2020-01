Sky, Compagnoni: “Il Napoli ha fatto una buona campagna acquisti fino ad ora”

A tuttomercatoweb c’è stato l’intervento di Maurizio Compagnoni, voce storica di Sky, che ha parlato del mercato del Napoli.

In particolare, di questa sessione di mercato invernale; Compagnoni reputa il mercato fatto dal Napoli fino a questo momento buono, dato che sono arrivati i rinforzi a centrocampo.

Di seguito le sue parole:

“Credo che i partenopei abbiano finora portato avanti una buona campagna acquisti, così come non era accaduto nel corso dell’estate.

La squadra ha iniziato la stagione con un solo centrocampista centrale, Allan, ma ne avrebbe avuto bisogno di altri tre. Ora arrivano Lobotka e Demme, ottimi calciatori però simili tra loro.

Tutti e tre, Allan compreso, alla fine ricoprono le stesse mansioni, anche se Lobotka è un po’ più regista. Avrei fatto magari scelte diverse dal punto di vista delle caratteristiche.“

Comments

comments