Sky, Giuntoli: “Stima e affetto da ADL, volevo restare qui. Salisburgo? Servirà il miglior Napoli per passare il turno”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima della gara contro il Salisburgo.

“Il presidente è sempre particolare nelle sue vicende, ma mi ha dimostrato grande stima e affetto, c’era la voglia di rimanere da parte mia e non abbiamo avuto problemi a trovare l’accordo. Quella di stasera è una partita difficile e complicata, ce lo ha dimostrato anche la Lazio lo scorso anno: questa è una squadra molto intensa. Sarà una gara lunga, servirà il miglior Napoli per passare il turno. Il mio ruolo? Non posso riassumerlo in due minuti. In generale posso dire che non si pensa solo al mercato. Indicare strategie, rinnovi, modi in cui ci si va a rapportare con gli agenti. E’ un lavoro complesso, divertente. Alle volte si viene giudicati semplicemente per il mercato e questo non lo trovo giusto”.

Comments

comments