Sky, il Milan insiste per Politano: l’Inter chiede Kessie nella trattativa

Il Milan, alla ricerca di un esterno offensivo, sta pensando in maniera sempre più insistente a Matteo Politano, giocatore dell’Inter.

I rossoneri continuano a trattare per cercare di arrivare all’ex Sassuolo, che era finito anche nei radar del Napoli, nell’ottica di uno scambio con Fernando Llorente. L’intoppo, per il momento, è la richiesta, da parte dell’Inter, di inserire Franck Kessiè nella trattativa: il Milan, però, non vorrebbe privarsene, per non dover cercare un nuovo centrocampista sul mercato. Lo riferisce Sky Sport.

Comments

comments