Sembrava essere ad un passo dal ritorno alla Sampdoria, ma per ora Lorenzo Tonelli è ancora a tutti gli effetti un difensore del Napoli.

I blucerchiati, infatti, non hanno trovato ancora un accordo con il club di De Laurentiis, per divergenze sulla formula del trasferimento. Secondo il Corriere dello Sport, Spal e Lecce potrebbero provare ad approfittare di questa situazione di stallo per assicurarsi le prestazioni del difensore, che sicuramente lascerà Napoli in questa sessione di mercato.

