Sky: il Napoli tratta con la Roma per Manolas, ai giallorossi piace Mertens

La redazione di Sky Sport fornisce importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Roma per Manolas.

Il Napoli tratta con la Roma per inserire una contropartita tecnica all’interno dell’offerta. In questo caso si parla di Diawara che però non è molto gradito.

Alla Roma piace Mertens data la necessità di comprare un attaccante. Il tutto potrebbe essere facilitato da Mino Raiola, procuratore del difensore greco.

Ricordiamo che Manolas ha una clausola da 36 milioni di euro che se venisse pagata lascerebbe al calciatore l’ultima parola.

Comments

comments