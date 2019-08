Sky, il Valencia ci prova per Hysaj e l’agente conferma

Nuovi scenari per Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli; nelle ultime ore si è fatta sotto il Valencia e l’agente del giocatore conferma i contatti.

Per Elseid Hysaj potrebbero esserci novità in questi ultimi giorni di mercato. A riportare il tutto è Sky che parla di un interessamento del Valencia per il terzino albanese; nelle ultime ore il club spagnolo si è fatto sotto per il terzino azzurro e si parla di prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

A confermare l’interesse del Valencia è l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, che ne parla così nel suo intervento a Sky:

“Stiamo avendo contatti da stamattina col Valencia. Vediamo se domani ci saranno i presupposti per stringere velocemente, ma non è facile da chiudere in così poco tempo. Ottimismo? Se c’è uno spiraglio ci proviamo, ma abbiamo pochissimi giorni, ne servirebbero di più per queste possibilità.

Se si creano i presupposti giusti proveremo ad accelerare per accontentare il ragazzo.“

Comments

comments