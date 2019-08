UFFICIALE – Campana, seguito dal Napoli, rimane in Ecuador

Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse del Napoli per il classe 2000 Campana, che ha deciso di rimanere ancora in Ecuador.

Il Napoli in questi ultimi giorni ha pensato anche al futuro, con il forte interesse per il 2000 Campana. Il giocatore ecuadoriano ha dato la sua risposta e non è quella che si aspettava il club azzurro; il giovane infatti ha deciso di rimanere in Ecuador e vincere con il Barcellona, club in cui gioca.

Di seguito le sue parole, comunicate con una storia su Instagram e tradotte:

“Il mio sogno ed obiettivo principale è vincere con il Barcellona Sporting Club e la mia decisione di rimanere riflette ciò. Ringrazio il mio agente per il lavoro che ha svolto con i club che hanno mostrato interesse verso di me, ma voglio diventare campione con il Barcellona.

Il futuro lo lascio nelle mani di Dio mentre il presente lo voglio vivere con passione e lavorare con la squadra.“

