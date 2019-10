Sky, l’esclusione di Insigne è una scelta tecnica: la spiegazione

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha spiegato le motivazioni della clamorosa scelta di Carlo Ancelotti di lasciare in tribuna Lorenzo Insigne.

“Quella di Ancelotti è una scelta puramente tecnica, visto che il calciatore sta bene e ieri si è allenato in gruppo. In Champions League, la panchina è ridotta e l’ultima volta, contro il Liverpool, l’escluso era stato Amin Younes. Stavolta, tenendo conto del fatto che la famiglia di Mertens è in tribuna e che Llorente è attualmente irrinunciabile, visto che nessuno in rosa ha le sue caratteristiche, la scelta è ricaduta su Insigne”.

Secondo Gianluca Di Marzio, inoltre, il capitano azzurro avrebbe preso molto male, pur accettandola, la scelta del suo allenatore.

