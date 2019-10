Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match di Champions League contro il Genk.

“Stasera ci sarà bisogno del vero Napoli, affrontiamo una squadra tosta, nonostante nella prima gara abbia perso 6-2. Sappiamo bene che in Champions non ci sono partite facili, ma anche se ci sarà da soffrire vogliamo portare i tre punti a casa. Se giocheremo come fatto con il Liverpool avremo molte possibilità di fare una bella gara e portare a casa il risultato”.

