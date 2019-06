Sky, lunedì Totti annuncerà l’addio alla Roma

Nelle ultime settimane tante voci si sono rincorse, ma ora l’emittente satellitare Sky conferma: lunedì Francesco Totti lascerà la Roma.

Lo storico ex capitano giallorosso, con un post su Twitter lo scorso giovedì, aveva annunciato di voler fare chiarezza sulle tante voci circolate sul suo conto e, a quanto pare, lo farà lunedì, con una conferenza stampa in cui comunicherà l’intenzione di interrompere il suo rapporto con la Roma.

Dietro i malumori di Totti, ci sarebbero il mancato rinnovo di Daniele De Rossi, l’addio dell’ex d.s. Ricky Massara, che a breve firmerà con il Milan, e la scelta del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Una scelta, quest’ultima, di competenza del direttore tecnico, ruolo che è stato proposto alla leggenda romanista, ma a giochi fatti, quando la decisione era già stata presa.

Soprattutto, Totti non sopporterebbe il ruolo, sempre più ingombrante di Franco Baldini, consulente del presidente James Pallotta, con cui i rapporti sono ormai deteriorati. Per l’ex numero 10, potrebbero, ora, spalancarsi le porte di un ruolo da team manager della Nazionale, ipotesi propostagli dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, in occasione della Hall of Fame a Coverciano.

