Marotta come ADL: “Conte il nostro top player”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato durante la presentazione del ritiro estivo a Lugano.

”Conte è il nostro top player. Lo dico perché ho conosciuto e apprezzato le sue grandi qualità. Ha dalla sua una cultura vincente visto che ha vinto in Italia e in Inghilterra, facendo anche un grande cammino con la Nazionale. Una delle sue qualità è valorizzare il valore umano che ha a disposizione.

Non si vince solo con i top player ma se si ha alle spalle una società forte, partendo dalla struttura tecnica, passando a quella presidenziale e manageriale. Ci permetterà di raggiungere risultati importanti. Icardi? E’ prematura qualsiasi valutazione sulla rosa della nuova stagione. Ci sarà una conferenza stampa apposita per illustrare la rosa e a queste domande preferisco non rispondere per una questione di correttezza”.

Comments

comments