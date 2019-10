Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, il Napoli sarebbe vicino al prolungamento del contratto dei due centrali di difesa.

Per quanto riguarda Luperto di parla di un rinnovo di contratto fino al 2024 con accordo già trovato. Per quello di Maksimovic invece si dovrà ancora limare qualche dettaglio ma non ci sono dubbi sull’esito positivo della trattativa.

