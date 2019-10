Sky – Rinnovi Mertens e Callejon, c’è lo sforzo del Napoli

Da Sky arrivano nuove voci sui rinnovi di Josè Callejon e Dries Mertens; il Napoli vuole fare un ulteriore sforzo per trattenere entrambi.

Josè Callejon e Dries Mertens potrebbero esserci novità a breve sui rispettivi rinnovi di contratto. A riferirlo è Sky Sport, che parla di come il Napoli voglia fare uno sforzo per trattenere entrambi.

Se per lo spagnolo ci sono le sirene della Cina a tentarlo, il club azzurro cercherà di fare uno sforzo di trattenerlo in squadra dopo la scadenza del contratto. Per quanto riguarda il belga, invece, la proposta di rinnovo non è più di due anni ma di tre anni, quindi fino al 2023.

Oltre a questo, l’altra differenza è che ci potrebbero essere anche dei bonus. Insomma, il Napoli vuole fare uno sforzo per tenere anche la vecchia guardia.

Comments

comments