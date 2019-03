Sky, Mertens: “Siamo delusi per la sconfitta. Non ci manca nulla per vincere”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus.

“Siamo delusi per la sconfitta, abbiamo dimostrato qualità e grande anima. Abbiamo dato tutto ed è un peccato, perché era una gara da non perdere. Non credo che ci manchi qualcosa per vincere, anche oggi abbiamo fatto la partita, siamo stati sfortunati ma dobbiamo dare tutto per riuscire a portare a casa qualche trofeo. Il mio ruolo? Siamo chiamati a un gioco diverso, facciamo più cross e io non è che sia Peter Crouch (ride, ndr), sto cercando comunque di dare il massimo”.

Comments

comments