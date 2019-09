Sky, Mertens titolare contro la Sampdoria

È appena rientrato dagli impegni con la Nazionale belga, ma Dries Mertens sarà chiamato agli straordinari visti gli infortuni di Insigne e Milik.



Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare Sky Sport, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ripone piena fiducia in Ciro, e lo schiererà al centro dell’attacco nella prossima gara di campionato, contro la Sampdoria. Il nuovo arrivato, Fernando Llorente, infatti, non è ancora al 100% della forma, dunque non ha i 90 minuti nelle gambe, mentre Lozano rientrerà dalla trasferta intercontinentale. Probabile, quindi, una staffetta tra i due, al fianco dell’inamovibile Dries.

