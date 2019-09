Mertens:”Napoli quanto è bella! Come si fa a non amarla”

Anche Mertens torna alla base. Atterrato intorno alle 13.00 proveniente da Bruxelles all’Aeroporto di Capodichino, dopo gli impegni con la Nazionale belga.

Dall’Aeroporto si è spostata direttamente a Castelvolturno per mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Grandi sorrisi e consueta disponibilità nei confronti dei tifosi e dei passeggeri del volo. Dries si è amabilmente intrattenuto con loro prima dell’atterraggio “Ma quanto è bella Napoli! Come si fa a non amarla” Ha detto davanti allo spettacolo della città che si stagliava sotto di lui. Parole appassionate e la voglia che ha di lasciare il segno nella storia del Club, magari con il record di gol. Appuntamento a domenica.

