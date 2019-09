Sky conferma che Ancelotti con tutta probabilità punterà su Llorente e Milik come coppia d’attacco contro il Lecce per questa quarta giornata di campionato

Dall’attacco dei piccoli a quello dei giganti. Secondo l’emittente satellitare il Napoli scenderà in campo contro il Lecce con Milik e Llorente davanti. Per il polacco sarà l’esordio stagionale dopo i problemi di queste settimane. Lo spagnolo invece alla caccia del primo gol in campionato dopo la rete contro il Liverpool.

