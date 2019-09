Guidolin: “Ho una sensazione su Juventus, Inter e Napoli”

L’ex allenatore di Vicenza e Udinese, ora commentatore televisivo, Francesco Guidolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Quanto si è avvicinata l’Inter alla Juve? Penso sia presto per dirlo, ma penso si sia avvicinata. In queste prime partite ho avuto modo di vedere un po’ tutte le big, le squadre più accreditate alla vittoria finale. Mi riferisco a Juventus, Napoli e Inter. Esaminandole con attenzione ho la netta sensazione che queste tre squadre di contenderanno lo Scudetto e sono convinto che non ci sarà più quel margine di punti così ampio come nell’ultimo periodo. Napoli e Inter, in particolare, mi sembrano molto rinforzate rispetto al recente passato”.

