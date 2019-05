Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport.

Secondo quanto raccontato dall’inviato di Sky, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic. L’accordo è stato trovato con il giocatore e non ancora con l’Atalanta con cui, sempre secondo Sky, si potrebbe lavorare per inserire Inglese come contropartita.

Seguiranno aggiornamenti.

