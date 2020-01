Sky – Rodriguez, cessione bloccata ma il PSV c’è. Il Milan deve prima trovare il sostituto

Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato L’originale su Sky, ha parlato della situazione legata a Ricardo Rodriguez.

Il terzino era nel mirino del Napoli, ma in giornata c’è stato il no del Milan ad un suo eventuale arrivo in azzurro. Ma, stesso in giornata, il Milan ha trovato l’accordo con il PSV per Ricardo Rodriguez.

Il giocatore dovrebbe partire domani mattina per le 9 e 30, ma il club rossonero non lo farà partire prima di aver trovato il sostituto. Sostituti individuati in Matias Vina come prima opzione e solo successivamente l’ipotesi di un rientro di Laxalt.

