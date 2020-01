A parlarne è stato Gianluca Di Marzio a Sky Sport; il difensore del Verona Kumbulla è finito nelle mire del Napoli in questo mercato invernale.

Nonostante il fatto che il Napoli ha fatto una buona impressione a Kumbulla, il difensore ha deciso di attendere ancora qualche settimana.

Ciò non toglie il fatto che l’incontro con Giuntoli è stato positivo. A rivelare il tutto è stato Gianluca di Marzio; in pratica, non c’è ancora l’ok per il passaggio in azzurro.

