Sky – Sarri e la Juve più vicini. Manca l’ok di Abramovich

Maurizio Sarri e la Juventus sono sempre più vicini; l’incontro con Marina Granovskaia ha avuto esito positivo, ora si aspetta l’ok da parte di Abramovich.

Un incontro positivo quello tra Maurizio Sarri e Marina Granovskaia, dove l’allenatore ha ribadito la sua volontà di tornare in Italia. Questo per via di una serie di motivi, compresi quelli familiari. Il portale gianlucadimarzio.com, oltre a questo, rivela anche che al Chelsea hanno incassato la richiesta.

Nel caso sarà accettata, i blues dovranno trovare un sostituto (prima scelta Lampard). Comunque sarà il club a comunicare la sua decisione al proprio allenatore, e nel caso di separazione le condizioni di uscita. Resta il fatto che sia la Juventus che Sarri attendono una risposta.

Di sicuro gli ottimi rapporti tra i due club potrebbe favorire la riuscita della trattativa; infine, il portale si sofferma sulla promessa condivisa che riguarda la firma del contratto. Cosa che avverrà non appena ci sarà il via libera.

Comments

comments