Serie A, Giampaolo attende novità dal Milan

Tra le tante panchine vuote che ci sono c’è anche quella del Milan; Giampaolo non continuerà con la Sampdoria e attende novità dalla società milanese.

Tuttomercatoweb riporta che Marco Giampaolo non continuerà la sua avventura con la Sampdoria; le strade tra il club ligure e l’allenatore si separano dopo tre stagioni. Per il momento è in attesa di novità dal Milan, dove la panchina è ancora vuota.

Nel caso in cui non sarà scelto, ecco che potrebbe esserci il Bologna nel suo futuro. Lì ritroverebbe anche Walter Sabatini, con cui ha lavorato insieme alla Samp anche se per pochissimo tempo.

Comments

comments