Sky – Sarri resta la prima scelta della Juventus

Maurizio Sarri secondo Sky è il favorito numero uno per la panchina della Juventus, è lui l’uomo per il dopo Massimiliano Allegri scelto dalla dirigenza.

“Giovedì 30 maggio, 24 ore dopo la finale di Europa League contro l’Arsenal, il suo agente Fali Ramadani incontrerà Marina Granovskaia, la manager del Chelsea, per discutere l’uscita di Sarri da Londra, dove ha ancora 2 anni di contratto. A prescindente da Sarri, i Blues hanno già deciso di cambiare allenatore: Frank Lampard – attuale manager del Derby County – dovrebbe tornare in panchina a Stamford Bridge.

La Juventus aspetterà per scrupolo anche l’esito della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, nel caso in cui Pochettino o Klopp(entrambi sondati da Paratici in tempi diversi) decidano sorprendentemente di lasciare o provare a lasciare uno dei due club, anche se entrambe le società restano convinte di proseguire con gli attuali allenatori. Ecco perché Sarri resta la scelta numero uno della Juve. Il piano alternativo resta Simone Inzaghi, qualora qualcosa andasse storto con Sarri.”

Fonte Gianluca Di Marzio

