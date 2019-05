Il Napoli fa spese sulle fasce: duttilità la parola chiave

Termina il campionato, inizia il calciomercato. Il Napoli di Carlo Ancelotti è pronto a rinforzare la squadra per rientrare al meglio l’anno prossimo.

La priorità sono le fasce: Giuntoli è alla ricerca di terzini in grado di giocare sia a destra che a sinistra.

Tutti gli indizi portano dunque a Castagne, terzino dell’Atalanta dei miracoli che quest’anno è riuscita a qualificarsi in Champions League. 27 partite giocate, 4 gol fatti e due assist per il belga che, grazie alla sua duttilità, ha regalato a Gasperini alternative importanti sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra.

QUI la scheda tecnica di Castagne.

Altro profilo che piace a Giuntoli è Di Lorenzo. L’esterno dell’Empoli si è reso protagonista di una grande stagione che, purtroppo, non è bastata per arrivare alla salvezza. Lui a differenza di Castagne è prevalentemente un terzino destro, ma all’occorrenza, ha dimostrato di non avere problemi di giocare a sinistra.

QUI la scheda tecnica di Di Lorenzo

Capitolo inglese, Trippier. Questo è il nome che più scalda gli animi dei tifosi. L’esterno del Tottenham, squadra in finale di Champions, sembra ormai ai titoli di coda con la squadra londinese e il Napoli è in prima linea per acquistarlo. L’inglese è, però, un terzino destro dai piedi ottimi ma non abituato a giocare anche a sinistra; questo potrebbe essere un fattore determinante nelle scelte finali degli uomini di mercato del Napoli.

QUI la scheda tecnica di Trippier.

