Sky: solo un sondaggio di Roma e Napoli per Icardi, il calciatore aspetta il top club

Gli esperti di mercato di Sky Sport hanno fatto il punto sul futuro di Mauro Icardi che in questi giorni è stato accostato ai grandi club italiani come Roma e Napoli.

“Al momento ci sono stati solo interessamenti per Icardi da parte di Napoli, Juventus e Roma ma nessuna offerta concreta. L’intenzione dell’argentino è quella di approdare in un top club assoluto come il Real Madrid. Lui può ancora attendere queste grandi offerte perché manca ancora tanto tempo e perché l’interesse di squadre come Roma e Napoli resterà nel tempo. L’Inter, invece, per motivi di bilancio, hanno fretta di concludere la trattativa che porterebbe il capitano nerazzurro lontano da Milano.”

