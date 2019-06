Ds Virtus Entella: “Il Napoli su Mota Carvalho”

Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi de Il Secolo XIX.

“Mota Carvalho? Abbiamo rifiutato varie proposte. Ora stiamo lavorando sul prolungamento e l’adeguamento del contratto. Lui vorrebbe giocarsi la serie B, ci ha dato la disponibilità a rimanere qui e a meno di offerte irrinunciabili non lo vendiamo. Per noi è un calciatore che per età e prospettiva non vale meno di due milioni di euro. Interessi ce ne sono tanti. Il Napoli? Sì, anche loro”.

