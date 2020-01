Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del mercato del Napoli.

“Giuntoli sta preparando già il terreno per giugno. Questo mercato andrà pesato al momento delle grandi partenze: bisognerà capire come il Napoli sostituirà i vari Mertens, Koulibaly, Callejon e Allan. Le indicazioni sono confortanti, il Napoli sembra voglia spendere. C’è da capire chi arriverà per sostituire questi calciatori”

