Napoli, il report dell’allenamento: si rivede Mertens, prima volta per Politano

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana in vista del prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria.

Questo il report ufficiale:

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Primo giorno di allenamento in azzurro per Politano, che reduce dai postumi di una influenza ha fatto lavoro in palestra.

Mertens è rientrato in gruppo svolgendo la prima parte di sessione con la squadra e parte differenziato.

Lavoro personalizzato per Koulibaly.

La squadra sul campo 2 ha iniziato la seduta con attivazione ed esercitazioni tecniche con l’ausilio delle sagome.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Domani allenamento mattutino .

