Sky, verso Napoli-Inter: Sanchez e Barella in parte con il gruppo

La redazione di Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sull’allenamento svolto oggi dall’Inter, che si prepara in vista della sfida contro il Napoli.

A quanto pare, infatti, Sanchez e Barella sono tornati a lavorare in gruppo, per ora solo in parte. Il Napoli sfiderà l’Inter il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, ed i nerazzurri sono tornati già al lavoro.

In particolare, i due giocatori hanno svolto la parte di riscaldamento e metà seduta di allenamento. Solo Asamoah ha lavorato a parte, riferisce Sky Sport.

