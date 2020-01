Sky, Zanon: “Il discorso rinnovi nel Napoli è in stand-by”

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato anche l’intervento di Federico Zanon, giornalista di Sky, che ha parlato del Napoli a tutto tondo.

Il giornalista si è soffermato sui rinnovi, sul mercato e sull’arrivo di Rrahmani. Di seguito le sue parole:

“Rrahmani sarebbe servito subito al Napoli, ma arriverà solo a giugno. Politano non è da escludere per il Napoli ma vuole la Roma, ci sono stati nuovi contatti per il prestito con obbligo di riscatto.

Il Napoli sta cominciando a pensare per il prossimo anno per quanto riguarda l’attacco, non prenderà un attaccante ora. Per quanto riguarda i rinnovi, è ancora tutto in stand-by. Qui è necessario un passo in avanti da parte della proprietà perché evidentemente qualcosa s’è rotto.“

