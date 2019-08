Tramite il proprio account ufficiale di Twitter, Amin Younes sottolinea la concentrazione in allenamento per la prossima partita.

Amin Younes e tutto il Napoli concentrato per la prossima partita di sabato sera, contro la Juventus. L’esterno lo sottolinea con il suo account Twitter, dove ha pubblicato il post che trovate di seguito:

🏃‍♂💯 Full focus on the next challenge 💪🏼 #ForzaNapoliSempre 💙 @sscnapoli pic.twitter.com/6a5Q0Lbh51

