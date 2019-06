SOCIAL – Chiariello chiama Sarri “amato nemico”

Sapevo che Sarri sarebbe andato alla Juve (tenuto all’oscuro Zola).

Scelta professionale che ci sta per uno che solo 7 anni fa era esonerato a Sorrento.

Per me non è un traditore come Higuain per le modalità, ma mi ferisce l’incoerenza.

Da oggi sarai mio amato nemico (sportivo).

— Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) June 16, 2019