Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Spagna, ha commentato, tramite social, il pareggio di ieri sera contro la Norvegia.

Le Furie Rosse sono state fermate sull’1-1 dagli scandinavi, venendo acciuffate al 94′, senza riuscire a staccare, ancora, il pass per i prossimi campionati europei. Questo il commento di Fabian: “Non siamo riusciti a ottenere la vittoria, ma stiamo ancora lottando per essere ad Euro2020. Già con la testa e il cuore nella partita contro la Svezia”

