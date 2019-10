Termina il primo anticipo della settima giornata di Serie A tra Parma e Spal. Andiamo a vedere come è andata la gara.

Un risultato che resta in variato rispetto a quello del primo tempo (1-0) permette alla Spal di riuscire a portare a casa i 3 punti. Petagna a segno per i ferraresi che conquistano una vittoria importante in chiave salvezza.

