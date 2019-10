Termina a Ferrara il primo tempo del match salvezza tra la Spal di Leonardo Semplici e il Parma di D’Andrea. Vediamo come è andata.

Spal in vantaggio 1-0 al break grazie alla rete di Andrea Petagna che conferma il suo buon momento di forma. Non un buon primo tempo per il Parma con D’Andrea che dovrà farsi sentire nello spogliatoio.

