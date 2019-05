Spalletti a InterTV: “Trasferta insidiosa a Napoli”

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tematico del club nerazzurro, alla vigilia del match contro il Napoli.

“Mancano ancora tre punti, ossia una vittoria in due partite. Ora c’è una trasferta molto insidiosa a Napoli, contro una squadra di cui conosciamo la forza. Come condottiero, in più, hanno uno dei maestri del nostro calcio, uno dei più bravi al mondo, ossia Ancelotti. Il Napoli ha fatto un bel campionato, per noi sarà difficile, ma conterà molto quello che si va a fare. E noi abbiamo parlato nella maniera corretta nella preparazione di questa partita.

Le difficoltà sono differenti ma ugualmente pesanti da gestire. Quando una squadra è organizzata per venirti addosso ti crea ancora più problematiche sulla costruzione del gioco. Nel calcio attuale per giocare molto nella propria metà campo bisogna avere delle caratteristiche che noi non abbiamo. Per questo dobbiamo riuscire a portare la gara sulle nostre qualità per giocare nella metà campo avversario.

Senza gol non si vincono le partite, ma allo stesso tempo i gol vengono da un tattica equilibrata, un modo di stare in campo collettivo. Le qualità di avere un impatto come fase difensiva diventa ancor più fondamentale. Il Napoli davanti ha possibilità differenti da usare. Ci sono quelli rapidi che fanno gol, quelli fisici che sanno presidiare l’area di rigore. Ma noi abbiamo una delle migliori difese del campionato, pertanto per noi sarà una sfida interessante”.

