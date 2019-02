Spalletti: “Icardi era convocato ma ha scelto di non venire”

Spalletti ha commentato così la vicenda Icardi che aveva tanto riscaldato l’ambiente nerazzurro.

“Via la fascia di capitano? Una scelta dolorosa ma condivisa da tutte le componenti e presa per il bene dell’Inter. E per la partita di domani è Icardi che non è venuto a Vienna, noi lo abbiamo convocato“, le prime parole dell’allenatore nerazzurro. “Adesso abbiamo una partita importantissima da affrontare, poi ci sarà tempo di chiarire la situazione con la società”.

“Come l’ha presa Icardi? Gli abbiamo spiegato i motivi ma il ragazzo è dispiaciuto, ci è rimasto male. E’ evidente che ci sono delle cose che importunano Mauro e andavano messe a posto, anche la reazione di oggi lo conferma. Queste cose poi mettono in imbarazzo la società e soprattutto la squadra di cui lui era capitano”. Un riferimento nemmeno troppo velato alle continue esternazioni della moglie/agente Wanda Nara.



“E’ stato difficile comunicarglielo anche per noi”, continua Spalletti. “Io non mi interesso di contratti, conta solo il rapporto con i miei giocatori e in questo senso è stato come un momento in famiglia: chi ti vuole bene ti dice le cose come stanno”.

