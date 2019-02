Di Marzio: “Hamsik-Dalian tutto fatto. Venerdì la partenza per la Cina”

Marek Hamsik al Dalian, adesso non ci sono più ostacoli. L’operazione va dritta verso la chiusura definitiva: tra stanotte e domani mattina si definirà tutto.

“De Laurentiis avrà tutte le garanzie del caso e il centrocampista slovacco sarà pronto per iniziare la sua nuova avventura cinese. Ricordiamo le cifre: 5 milioni subito, 15 tra un anno.

Al giocatore tre anni, 9 milioni di euro a stagione. Trattativa in discesa ormai, con un solo cambiamento rispetto all’iter previsto inizialmente: Hamsik non passerà per Madrid ma andrà direttamente in Cina a svolgere le visite mediche. La voglia di svoltare la sua vita è tanta. Partenza prevista per venerdì: destinazione Dalian.”

