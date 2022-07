Spalletti: “Si riparte da zero, alziamo l’asticella! KK, Mertens e Fabian? Vogliamo che restino. Sui nuovi arrivati…”

LIVE – Luciano Spalletti parla in diretta da Dimaro Folgarida nella prima conferenza stampa della stagione azzurra.

Spalletti e Giuntoli entrano in sala. Tutto pronto per la conferenza stampa.

Prende la parola il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni:

“Saluto tutti, benvenuti. Abbiamo cominciato col botto, sole e tanti tifosi. Rivedo con grande piacere il dottor Giuntoli e Spalletti. Raccontate sempre quanto è bello il nostro territorio, bentornati!”

PARTE LA CONFERENZA

Prime impressioni sui due nuovi arrivati? Situazione Koulibaly.



Kvara e Olivera sono stimolatissimi, sono arrivati il giorno corretto per fare le visite. Già vogliono far vedere le loro qualità però Olivera l’abbiamo un po’ frenato per l’infortunio che ha avuto. Kvara ha bisogno di un po’ d’allenamento stando a quanto emerso dai test ma siamo tranquilli. Sono due calciatori giovani e hanno le qualità per stare da noi.

Per quanto riguarda le altre situazioni le metterei tutte insieme. Koulibaly, Mertens e Fabian sono i più chiacchierati. Per quello che è il contatto che ho con la società so che stanno facendo proposte contrattuali importanti e la nostra volontà è che continuino ad essere nostri giocatori. Però poi è da vedere, non ce la faccio ad essere spietato con la mia società come altri miei colleghi.

PRENDE LA PAROLA GIUNTOLI

Vorrei levare un alone di negatività intorno al Napoli.

Non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club ma non nego che il presidente ha offerto tantissimo Koulibaly, 6 milioni netti per 5 anni offrendogli un futuro da dirigente del club. Il nostro presidente è molto generoso ma anche attento ai conti. Siamo tornati quest’anno ad una sostenibilità per un progetto a lunga scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui.

Fabian? Stiamo parlando con lui, è innamorato della città. Non abbiamo ancora fatto offerte ma stiamo parlando perchè vogliamo tenerlo. Lui si guarda intorno, ovviamente, e noi stiamo ragionando se lasciarlo partire o no.

Mertens? Non lo gestisco personalmente. Ha un gran rapporto con Aurelio che gli ha fatta un’offerta di 2.5 milioni e mezzo netti che non è stata accettata. Disegno molto semplice. ”

DI NUOVO SPALLETTI

Noi alziamo l’asticella da soli. Si riparte tutti da zero, tante squadre si stanno rinforzando molto bene. Non è scontato entrare in Champions League perchè c’è posto solo per 4 squadre. I nostri obiettivi rimangono quelli di una squadre che vuole confrontarsi e giocare delle belle partite.

ANCORA GIUNTOLI

Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai pensato.

SPALLETTI

Su Meret pesa un errore fatto da tanti portiere in quel periodo. E’ un portiere affidabilissimo e nel giro Nazionale da molto tempo. Chi l’ha detto che non è buono con i piedi? Sta facendo degli allenamenti per migliorare dove è più carente. E’ chiaro che per giocare in Champions League c’è bisogno di due portieri di livello.

GIUNTOLI

Meret rimane volentieri con noi, abbiamo trovato un accordo per il rinnovo e stiamo formalizzando.

SPALLETTI

La Champions è l’occasione per misurarsi con quelli più forti. Gli avversari sono il top e lo stress è alto. Noi l’anno scorso abbiamo lavorato molto per questo, per risentire quella melodia lì. Ci sono dei video che parlano di gente che sente l’urlo dello stadio da Posillipo. Da un punto di vista mio, soltanto all’idea di pensare di giocarlo mi fa alzare con il sorriso.

Scudetto occasione persa? Si dimentica da dove siamo partiti e quello che è successo nelle ultime stagioni. Siamo in Champions dalla prima giornata e non siamo mai usciti. Abbiamo perso alcune gare che non avremmo dovuto perdere ma abbiamo fatto anche vittorie difficili. Bisogna avere la serenità di accettare quel risultato lì. L’anno scorso si parlava solo del Verona, ora siamo in Champions e si parla solo dello Scudetto.

GIUNTOLI

Ringrazio tutti quelli che sono andati via, hanno lottato fino alla fine.

Andiamo d’amore e d’accordo con l’agenzia di Fabian. Koulibaly ci ha risposto che ci deve pensare un po’.

Tutti i calciatori sono da noi riconfermati, se uno vorrà andar via dovrà portare delle offerte nel breve tempo perchè il campionato comincerà presto.

La trattativa per Mertens non la curo io, la cura direttamente il presidente.

Osimhen? Non sono arrivate offerte, ha tre anni di contratto, l’offerta dovrebbe essere molto molto importante. Sono arrivate solo telefonate.

SPALLETTI

Osimhen? Mi aspetto esplosività e continuità. Ha qualità immense, può ancora migliorare quanto fatto lo scorso anno. Deve ancora imparare qualcosa nei tempi di movimento. Lo abbiamo sfruttato poco per la grandioso qualità che ha nei colpi di testa.

GIUNTOLI

Ad Ospina abbiamo fatto una corte spietata, lui ha fatto una scelta meno tecnica e più economica. Eravamo contentissimi di lui ma ha fatto un’altra scelta.

SPALLETTI

Ospina ha scelto così, torno a ringraziarlo per il grande lavoro fatto.

GIUNTOLI

Koulibaly alla Juventus? Per noi è incedibile.

Portiere? Stiamo aspettando qualche occasione. Deulofeu? Noi facciamo molte telefonate per informarci, ma non c’è stato niente.

Politano? E’ riconfermato. Poi se non è contento deve portare delle offerte in base al valore reale del calciatore. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale.

Sirigu può essere un’opportunità? Si.

Faremo anche un quarto centrale oltre al portiere. Poi aspetteremo il mercato.

SPALLETTI

Stiamo preparando già la fascia extralarge per Kalidou perchè quella di Insigne non gli va.

La nuova fascia sinistra? E’ arrivato anche Zerbin! Sia Olivera che Kvara sanno mettere dentro palle importanti, Zerbin uguale. Politano e Lozano hanno messo tanti palloni, Mario Rui pure.

La situazione di Politano l’ha creata un po’ lui, non noi.

Preparazione? C’è da partire forte, sarà un anno anomalo con lo stop del Mondiale.

Gaetano? A volte Giuntoli mi fa parlare con dei calciatori, quando mi fanno la domanda “Mister come hai intenzione di utilizzarmi?”. Ha fatto degli ottimi campionati con un allenatore che conosco, Pecchia. Il ragazzo ragiona nella maniera corretta. Vedremo cosa ci dirà il mercato.

Ambrosino? E’ chiaro che il calciatore più giovane necessita di un po’ di tempo in più. Devono viverlo con entusiasmo dentro l’affetto e l’entusiasmo dei tifosi. Lui è uno che regge dal punto di vista fisico e che poi sa dove si trova la porta in qualsiasi momento.

Calendario? Cambia poco, ci prepareremo nella maniera più corretta possibile.

Squadra più fisica? Si, ci vogliono un po’ tutte le caratteristiche. Le squadre che affrontiamo sono molto forti sui calci piazzati quindi diventa importante.

Petagna è un giocatore importante.

Zielinski è un calciatore forte che deve ritrovare quella sua qualità di essere disposto a fare tutto. Se posso lo tiro qualche metro indietro, ha bisogno di spazi ampi per raccattare al meglio quelle che sono le sue qualità. Ha dato il suo contributo ma ha potenzialità superiori.

E’ ritornato Baldini quindi lo abbiamo recuperato. Calzona ha avuto un’occasione importantissima di andare a fare il primo in una squadra importante. Io voglio allenatori che abbiano ambizioni nel mio staff, al suo posto abbiamo preso una vecchia conoscenza del Napoli, Salvatore Russo.

