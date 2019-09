Spogliatoi San Paolo, parla l’architetto: “Ancelotti avrà visto le foto, c’era Edo De Laurentiis”

Ancora una replica sul comunicato di Ancelotti e questa volta è dell’architetto del San Paolo, Filomena Smiraglia; di seguito le sue parole.

Filomena Smiraglia, architetto e direttrice dei lavori del San Paolo, ha risposto al comunicato di Ancelotti riguardo gli spogliatoi del San Paolo.

Di seguito le sue parole:

“Sono sconcertata e stranita dalla dichiarazione a gamba tesa di Ancelotti, anche perché oggi abbiamo avuto la visita negli spogliatoi del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che ci ha fatto i complimenti davanti alle maestranze per i lavori.

Domani iniziamo le grandi pulizie. Venerdì mattina come previsto consegniamo lo stadio al Comune di Napoli in condizioni perfette e pienamente funzionali e fruibili. Sono stranita perché abbiamo avuto sempre un rapporto cordiale, onesto e corretto con il Napoli e oggi leggo queste dichiarazioni di Ancelotti che non è venuto allo stadio, credo gli avranno mandato qualche foto.



“Resto con l’amaro in bocca; questo progetto l’abbiamo concordato con il club e con Ancelotti che ha espresso il desiderio di avere una stanza dedicata a lui e allo staff. Ci siamo riusciti, rimodulando gli spazi, ad adempiere alla sua volontà.

Preciso inoltre che l’arredamento non è realizzato da noi, non ci compete, noi abbiamo realizzato solo i lavori tranne le vasche dell’idromassaggio che esegue il Napoli e che, se vogliamo essere precisi, è l’unico a non essere finito ancora.”

fonte: ansa.

