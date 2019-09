Zazzaroni risponde a De Laurentiis: “Invidia per il nord? Vogliono vincere”

Ivan Zazzaroni, a Radio Marte, ha replicato alle parole di De Laurentiis dell’intervista; si è espresso sul discorso dell’invidia per il nord, che per lui è solo voglia di vincere.

A Radio Marte è arrivata la replica di Ivan Zazzaroni a ciò che ha detto De Laurentiis nell’intervista. In particolare per il direttore del Corriere dello Sport non è invidia quella dei tifosi napoletani ma solo voglia di vincere. Di seguito le sue parole:

“Credo che le cause dei pochi abbonamenti siano tante. La gente è delusa per il mancato arrivo di James e Icardi, toccherà alla squadra riconquistare la piazza.

Da parte dei napoletani non c’è invidia verso il nord. I tifosi partenopei vogliono vincere. C’è bisogno di un’accensione, se il Napoli tra quattro partite dovesse essere primo, lo stadio tornerebbe a riempirsi gradualmente.

Quelli del presidente non sono richiami né contro l’allenatore né contro il giocatore. De Laurentiis sa che è difficile tenere fuori un giocatore come Koulibaly.“

