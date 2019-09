Spogliatoi San Paolo, San Gennaro dovrà anticipare il miracolo?

Scusi, permesso, un attimo di pazienza. Tanta gente concentrata in un solo posto si è vista poche volte nel ventre del San Paolo.

Operai e personale di pulizia che si scansavano a vicenda per lavorare ognuno nel proprio ambito. La denuncia di Ancelotti ha fatto accelerare il programma che magari sarebbe stato rispettato uguale ma chissà. Di fatto, oggi si consegna tutto nelle mani o nei piedi, visto lo sport, dei diretti interessati. Restano comunque delle cose da finire e nel frattempo spunta una data, Secondo indiscrezioni, sembrerebbe che gli operai abbiano il contratto in scadenza il 18 settembre. Giorno prima della festività di San Gennaro: chissà che al Santo Patrono questo anno non tocchi anticipare il miracolo.

